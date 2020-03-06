Мешканку Краматорська госпіталізували з підозрою на коронавірус [ Редактировать ]
Мешканку Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, госпіталізували з підозрою на коронавірус.
Про це повідомили у Донецькій ОДА. Біологічний матеріал відправили на поглиблений аналіз до Києва. Зараз жінка - під наглядом лікарів, її стан покращується.
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