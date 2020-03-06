В четверг, 5 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.

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