Новости дня: главные события за 5 марта [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- В Украине госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус.
- Обсервация в Новых Санжарах завершилась. Эвакуированных из Китая отпустили домой.
- В Украине отменят все концерты и закроют школы. Это связано с коронавирусом. Однако конкретных сроков не называют.
- Обмен пленными с Россией: Украина намерена забрать почти 200 пленников.
- Рябошапку отправили в отставку.
- Крушение MH17: две жертвы до сих пор не удалось идентифицировать.
- Новый Кабмин принял первое решение
Смотрите также, какая погода ждет украинцев 6 марта.
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