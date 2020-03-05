Коронавирус в Украине: госпитализировали еще двух человек [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Их поместили в инфекционное отделение.
Как отмечается, накануне они путешествовали по Италии.
"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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