В четверг, 5 марта, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Их поместили в инфекционное отделение.

Как отмечается, накануне они путешествовали по Италии.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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