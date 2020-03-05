В четверг, 5 марта, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что украинская сторона рассчитывает забрать почти 200 пленников в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщает "Украинское радио".

"Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, какими будут действия правоохранительных органов в случае, если в список на освобождение попадут лица, причастные к пыткам людей в неволе, и, в частности, что будет с освобожденным во время последнего обмена Евгением Бражниковым, в отношении которого есть свидетельства бывших пленников, что он пытал заключенных в так называемой "Изоляции", Данилов отметил, что это сложный вопрос, к которому нужно относиться осторожно.

Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается. Если слова журналиста, который находился на территории Донецкой области за решеткой, подтвердятся, то будет соответствующее решение принято, поверьте... Решение согласно нашему законодательству.

Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.