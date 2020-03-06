Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

По данным издания, вслед за Русланом Рябошапкой свои должности собираются покинуть и его заместители.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.