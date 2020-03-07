Жінки за мир" за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" передали гуманітарну допомогу жителям прифронтових районів Донбасу - Наталія Королевська [ Редактировать ]
На Донбасі за останню добу ворог чотири рази порушував режим тиші, - про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Тим часом, напередодні свята небайдужі українки привезли допомогу людям, які мешкають на передовій. Про життя поруч з війною - у нашому сюжеті
Міста Світлодарськ та Новолуганське впритул наближені до лінії зіткнення. По вулицях періодично б'ють снаряди та міни, ну а кулеметні черги чутно кожен день. В таких умовах тут живуть тисячі людей.
Клавдія Йосипівна, жителька Новолуганського:
Оце в війну хату розбомбили, у 2018 році. У мене і акти є, все перевіряли та перевіряли, аж п'ятнадцять душ акти підписали, і вона стоїть розбита і ніхто нічого не робить. Глини - повна хата.
Саме сюди на Світлодарську дугу приїхала делегація "Жіночої платформи за мир" - це жінки з різних областей країни, які намагаються полегшити долю тих, хто живе в зоні бойових дій. Привезли гуманітарну допомогу, напередодні свята привітали та нагородили місцевих жінок.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
С женщинами из разных регионов Украины, из Харькова, Винницы, Хмельницкого мы приехали поддержать и поздравить. Женщины собрали большую гуманитарную помощь для женщин Донбасса. Для женщин, которые проживают прямо на Светлодарской дуге. И сегодня, 7 марта, в канун праздника - слышны разрывы снарядов. И мы хотим, чтобы как можно быстрее вернулся мир.
Віра Григорівна, жителька Світлодарська:
Приятно, когда к нам приезжают гости, а еще более приятно, что нас в преклонном возрасте не забывают и приглашают на такие мероприятия.
Родина Помогаєвих - багатодітна. Із сімома дітьми живуть на самісінькій лінії фронту.
Сергій Помогаєв, багатодітний батько:
Восемнадцать лет будет старшему сыну, потом в одиннадцатом классе, в девятом, пятом, третьем, классе. - Как получается семью сохранять, надежду? Тут же боевые действия? - Не знаю. Верой только в Бога, в надежду. Главное, чтобы первый был - а уже он остальным помогает.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Горжусь! Горжусь, что у нас такие украинцы, которые, несмотря на все, наставляют своих детей, защищают, и воспитывают их такими достойнейшими гражданами своей страны. Потому что легко рассуждать о мире, когда ты живешь в Киеве или во Львове. И совершенно другое - говорить о любви к стране тут. В 2017 - это был самый обстреливаемый район Новолуганского. Тут рядом не было ни окон, ни крыш. И при этом, у людей не опускались руки - они верили, что все обязательно восстановится. И сегодня верят.
Побачити наслідки війни на власні очі жінки закликали політиків. Переконані, після візиту на Донбас, миротворчий процес піде швидше.
Ірина Ічняк, представниця "Жіночої платформи за мир":
Сегодня мы ехали по этим дорогам, вчера тоже. И я призывала Владимира Александровича Зеленского со своей командой - не рассматривать события тут через экраны телевизоров. Мы предлагаем им приехать сюда, и самим проехать по этим дорогам, самим посмотреть в глаза своим гражданам. Для того, чтобы люди видели - их слышат.
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