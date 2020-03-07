Життя поруч з війною

На Донбасі за останню добу ворог чотири рази порушував режим тиші, - про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Тим часом, напередодні свята небайдужі українки привезли допомогу людям, які мешкають на передовій. Про життя поруч з війною - у нашому сюжеті

Міста Світлодарськ та Новолуганське впритул наближені до лінії зіткнення. По вулицях періодично б'ють снаряди та міни, ну а кулеметні черги чутно кожен день. В таких умовах тут живуть тисячі людей.

Клавдія Йосипівна, жителька Новолуганського:

Оце в війну хату розбомбили, у 2018 році. У мене і акти є, все перевіряли та перевіряли, аж п'ятнадцять душ акти підписали, і вона стоїть розбита і ніхто нічого не робить. Глини - повна хата.

Саме сюди на Світлодарську дугу приїхала делегація "Жіночої платформи за мир" - це жінки з різних областей країни, які намагаються полегшити долю тих, хто живе в зоні бойових дій. Привезли гуманітарну допомогу, напередодні свята привітали та нагородили місцевих жінок.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

С женщинами из разных регионов Украины, из Харькова, Винницы, Хмельницкого мы приехали поддержать и поздравить. Женщины собрали большую гуманитарную помощь для женщин Донбасса. Для женщин, которые проживают прямо на Светлодарской дуге. И сегодня, 7 марта, в канун праздника - слышны разрывы снарядов. И мы хотим, чтобы как можно быстрее вернулся мир.

Віра Григорівна, жителька Світлодарська:

Приятно, когда к нам приезжают гости, а еще более приятно, что нас в преклонном возрасте не забывают и приглашают на такие мероприятия.

Родина Помогаєвих - багатодітна. Із сімома дітьми живуть на самісінькій лінії фронту.

Сергій Помогаєв, багатодітний батько:

Восемнадцать лет будет старшему сыну, потом в одиннадцатом классе, в девятом, пятом, третьем, классе. - Как получается семью сохранять, надежду? Тут же боевые действия? - Не знаю. Верой только в Бога, в надежду. Главное, чтобы первый был - а уже он остальным помогает.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Горжусь! Горжусь, что у нас такие украинцы, которые, несмотря на все, наставляют своих детей, защищают, и воспитывают их такими достойнейшими гражданами своей страны. Потому что легко рассуждать о мире, когда ты живешь в Киеве или во Львове. И совершенно другое - говорить о любви к стране тут. В 2017 - это был самый обстреливаемый район Новолуганского. Тут рядом не было ни окон, ни крыш. И при этом, у людей не опускались руки - они верили, что все обязательно восстановится. И сегодня верят.

Побачити наслідки війни на власні очі жінки закликали політиків. Переконані, після візиту на Донбас, миротворчий процес піде швидше.

Ірина Ічняк, представниця "Жіночої платформи за мир":