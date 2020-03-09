Без яєць, цукру та білого борошна. У Парижі відкрили першу вегетаріанську кондитерську. Такі смаколики підходять не лише тим, хто пильнує за фігурою, а й тим, хто страждає на діабет чи харчову алергію, - кажуть власники. Тутешні тістечка не підвищують рівень глюкози, бо під час приготування цукор-рафінад замінюють на кокосовий, а пшеничне борошно - на люпинове, багате на клітковину.

Попри нетрадиційний рецепт, ласощі уже набули популярності серед містян. Десерти замовляють навіть для святкових заходів у Єлисейському палаці.

Береніс Леконт, засновниця вегетаріанської пекарні: