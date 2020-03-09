У Парижі відкрили першу вегетаріанську кондитерську [ Редактировать ]
Без яєць, цукру та білого борошна. У Парижі відкрили першу вегетаріанську кондитерську. Такі смаколики підходять не лише тим, хто пильнує за фігурою, а й тим, хто страждає на діабет чи харчову алергію, - кажуть власники. Тутешні тістечка не підвищують рівень глюкози, бо під час приготування цукор-рафінад замінюють на кокосовий, а пшеничне борошно - на люпинове, багате на клітковину.
Попри нетрадиційний рецепт, ласощі уже набули популярності серед містян. Десерти замовляють навіть для святкових заходів у Єлисейському палаці.
Береніс Леконт, засновниця вегетаріанської пекарні:
Ми - перша у Франції вегетаріанська пекарня. У нас є лимонні тарти, здоба, відкриті пироги. Ми створили продукт, якого в Парижі дуже бракувало, але на який водночас був попит.
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