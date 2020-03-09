Реформатори при владі повинні мати достатньо політичної волі та совісті, щоб припинити експерименти над здоров'ям людей - Борис Філатов [ Редактировать ]
Реформування медицини в Україні зірвано, тож переформатування вторинної ланки, яке мало розпочатися 1 квітня, є неможливим. Цей процес необхідно відкласти щонайменше на рік - підготувавши чіткий план і визначивши опорні лікарні в українських містах.
Нині ж держава повинна гарантувати фінансування заробітних плат лікарям, придбання ліків і забезпечення лікарень - у вигляді субвенцій з центрального бюджету. На цьому міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив у коментарі до нового випуску авторської передачі на youtube-каналі.
"Сотні лікарень у різних містах ризикують залишитися без коштів і перспектив, а пацієнти – без медичної допомоги. Країна не готова до цього, а час – втрачено. Я звертаюся до президента, прем'єр-міністра і оновленого складу уряду – перш ніж щось впроваджувати, переконайтеся, що воно працює як треба. Переконливо прошу запобігти зупинці роботи лікарень і поліклінік", - сказав мер Дніпра.
по теме
В Днепре трагически погиб мужчина
Известно, что мужчина выпал из окна собственной квартиры на 5 этаже
В Днепре Mitsubishi "влетел" в женщину
В пятницу, 28 февраля, в Днепре на проспекте Поля произошло ДТП
В днепровской школе распылили перцовый баллончик
Известно, что кто-то из учеников распылил в помещении перцовый баллончик
Раздели и избили девочку: в Днепре задержали преступника
В пятницу, 21 февраля, в Днепре на Набережной Победы, 140 обнаружили жуткую находку
В Днепре вспыхнула многоэтажка
Известно, что огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной