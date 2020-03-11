58 миллионов граждан Германии могут заразиться коронавирусом. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель сообщает BBC.

Она рассказала, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев.

"Когда есть вирус, не существует от него терапии и у населения нет от него иммунитета, то 60-70% населения будут заражены", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

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Также, она рассказала, что в Германии уделяют особое внимание распространению инфекции, поскольку до сих пор не существует вакцины.

По состоянию на 11 марта, в Италии заразились более 10 тыс. человек. Почти 2 тыс. инфицированных коронавирусом во Франции, 1,6 тыс. в Испании и чуть больше тысячи - в Германии.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели карантин.