С 12 марта в Киеве введен карантин. В связи ограничительными мерами в столице закрылись крупнейшие сети кинотеатров.

В частности, приостановили работу сети кинотеатров

"Мультиплекс",

"Оскар",

"Планета Кино"

другие.

Сети кинотеатров не исключают, что в ближайшее время также закроются их заведения в регионах.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.