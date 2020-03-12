Кинотеатры Киева прекратили работу [ Редактировать ]
С 12 марта в Киеве введен карантин. В связи ограничительными мерами в столице закрылись крупнейшие сети кинотеатров.
В частности, приостановили работу сети кинотеатров
- "Мультиплекс",
- "Оскар",
- "Планета Кино"
- другие.
Сети кинотеатров не исключают, что в ближайшее время также закроются их заведения в регионах.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
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