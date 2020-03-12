Экс-министр соцполитики стала замом главы ОП [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента. Об этом сообщается в указе президента №78/2020.
"Назначить Соколовский Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Отметим, Юлия Соколовская занимала должность министра соцполитики в правительстве Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку Верховной Радой 4 марта.
Ранее Зеленский назвал основные причины смены правительства. Читайте также о том, что в Украине назначили нового премьер-министра.
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