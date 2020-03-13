В Італії вже 1016 жертв коронавірусу. Упродовж доби померло майже дві сотні людей. Заражено понад 15 тисяч. Серед інфікованих українка. Її ушпиталили восьмого березня. Жінка у важкому стані. Карантин запровадили у Словаччині та Бельгії. Там на два тижні закривають летовища, школи та бари.

Навчальні заклади не працюватимуть і в сусідній Польщі. В Іспанії - запровадили медично-адміністративні обмеження для чотирьох міст: там померло 55 уражених COVID-19. Тим часом у Китаї епідемія пішла на спад. Там ще хворіють близько 15 тисяч, одужали майже 63 тисячі. Пекін пообіцяв спорядити до Італії своїх фахівців та надати гуманітарну допомогу медичними масками і обладнанням.

Яка ситуація зараз у Європі - розповість Світлана Чернецька.

Порожні вулиці, зачинені ресторани та перукарні. В Італії триває третій день повномасштабного карантину. Напередодні уряд запровадив ще жорсткіші обмеження, щоб зупинити поширення коронавірусу в країні. Працюють лише аптеки та продовольчі магазини.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Лише кілька днів тому я попросив вас змінити свої звички, не виходити з дому без нагальної потреби. І більшість італійців відреагувала на це блискуче. Але я розумів, що це лише перший крок і не останній. Наступний етап - ми зачинимо магазини, бари, ресторани, перукарні та їдальні, де неможливо забезпечити відстань між клієнтами - не менш ніж один метр.

Навіть на вулицях італійці намагаються триматись на безпечній дистанції. А поліція перевіряє весь транспорт. У людей мають бути вагомі причини, щоб пересуватися країною. Остання доба - стала найсмертельнішою в Італії. Від COVID-19 померли 196 людей, це найбільше від початку епідемії.

Марія Де Крістофаро, керівниця інтенсивної терапії в інфекційній лікарні:

Навіть регіон Ломбардія, де в інтенсивній терапії було найбільше ліжок, не може впоратися із ситуацією. Ми маємо бути готові до найгіршого, тому відводимо цілу будівлю для хворих на COVID-19.

У сусідній з Україною Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу. П'ятдесяти семирічна жінка до лікарні потрапила у тяжкому стані з клінічною пневмонією, врятувати її не вдалося. В країні оголосили стан епідеміологічної загрози. А з понеділка - закриють усі навчальні заклади.

Анна Войтан, жителька Польщі:

Дуже важко адаптуватися до цієї ситуації, у мене двоє дітей. Але ці заходи мають допомогти, щоб менше людей захворіли.

По всьому світу скасовують масштабні події. А в Англії та Іспанії футбольні матчі проводять без глядачів. І в пабах їх транслювати заборонено. Утім, наразі вболівальники нехтують заборонами, навіть попри ризик підхопити смертельний вірус.

Пабло Шрепфер, вболівальник:

Ми забуваємо все, коли йдеться про футбол. Хоч коронавірус, хоч інша яка зараза. Ми любимо нашу команду і підтримуємо її, незважаючи ні на що.

Надзвичайний стан через COVID-19 оголосили в Словаччині, Чехії та Колумбії. Закривають школи й скасовують масові заходи в Ірландії. А в Китаї, звідки розпочалася епідемія, у більшості регіонів уже кілька днів немає жодних нових випадків зараження.