В Кривом Роге в многоэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали еще двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник в квартире на 6-м этаже 9-тиэтажного жилого дома.

"Огнем уничтожено домашнее имущество, металлопластиковый балконный блок и домашнее имущество на площади 25 кв. метров и на 7-м этаже в квартире повреждено металлопластиковую балконную раму, уничтожен наружный блок кондиционера на площади 2 кв. метра", - говорится в сообщении.

В результате пожара погиб мужчина (данные устанавливаются) и пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Волынской области при пожаре погибли дети.