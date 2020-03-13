Молдова прекращает полеты на все европейские направления на две недели из-за распространения коронавируса.

Об этом в пятницу, 13 марта, заявил премьер-министр Ион Кику, передает Reuters.

Читайте также Пандемия коронавируса: как будет работать метро в Киеве

По его словам, запрет на полеты в Европу вступает в силу с воскресенья, 15 марта, и продлится до 29 марта. Такие меры правительство Молдовы приняло для сдерживания распространения коронавируса.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Молдове подтверждены шесть случаев инфицирования коронавируса. При этом смертельных исходов не было зафиксировано.

Ранее мы писали о том, что "Укроборонпром" перешел на особый режим работы из-за коронавируса. Также Болгария объявила чрезвычайное положение из-коронавируса.

Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.