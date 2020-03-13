Стало известно, кто получил премию Women in Arts 2020 в литературе [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в Киеве состоялась церемония награждения премии Women In Arts, которую основали организация "ООН Женщины в Украине" и Украинский институт.
Победу в номинации "Литература" получила писательница Оксана Забужко "за искусство говорить правду". Об этом пишет "Буквоїд".
Среди финалисток также были София Андрухович, Екатерина Бабкина, Марианна Кияновская и Гаська Шиян.
В состав экспертного совета в номинации "Литература" вошли Ирина Батуревич, Евгений Стасиневич, Оксана Щур, София Челяк. Экспертное жюри: Ростислав Семкив, Андрей Курков, Екатерина Калитко.
Также были определены победители еще в 5 номинациях:
"Визуальное искусство" - Лада Наконечная
"Музыка" - Алена Савраненко (alyona alyona)
"Театр и кино" - Наталья Ворожбит
"Культурный менеджмент" - Юлия Синькевич
"Культурная журналистика, критика и исследование" - Дарья Бадьйор
К слову, в прошлом году лауреатом премии Women in Arts в категории "Женщины в литературе" стала Екатерина Калитко.
Церемония вручения Women In Arts происходит ежегодно в марте в рамках недели искусств HeForShe Arts Week.
Всеукраинская премия организуется с целью поддержки и содействия профессиональному развитию женщин в сфере искусства и культуры Украины. Еще одна цель премии - борьба с гендерными стереотипами и устранение неравенства.
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