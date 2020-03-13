В четверг, 12 марта, в Киеве состоялась церемония награждения премии Women In Arts, которую основали организация "ООН Женщины в Украине" и Украинский институт.

Победу в номинации "Литература" получила писательница Оксана Забужко "за искусство говорить правду". Об этом пишет "Буквоїд".

Читайте также Именем Леди Гаги назвали новый вид насекомых

Среди финалисток также были София Андрухович, Екатерина Бабкина, Марианна Кияновская и Гаська Шиян.

В состав экспертного совета в номинации "Литература" вошли Ирина Батуревич, Евгений Стасиневич, Оксана Щур, София Челяк. Экспертное жюри: Ростислав Семкив, Андрей Курков, Екатерина Калитко.

Также были определены победители еще в 5 номинациях:

"Визуальное искусство" - Лада Наконечная

"Музыка" - Алена Савраненко (alyona alyona)

"Театр и кино" - Наталья Ворожбит

"Культурный менеджмент" - Юлия Синькевич

"Культурная журналистика, критика и исследование" - Дарья Бадьйор

К слову, в прошлом году лауреатом премии Women in Arts в категории "Женщины в литературе" стала Екатерина Калитко.

Церемония вручения Women In Arts происходит ежегодно в марте в рамках недели искусств HeForShe Arts Week.

Всеукраинская премия организуется с целью поддержки и содействия профессиональному развитию женщин в сфере искусства и культуры Украины. Еще одна цель премии - борьба с гендерными стереотипами и устранение неравенства.

Ранее мы писали о том, что в космосе нашли планету, на которой идут металлические дожди.