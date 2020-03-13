Про виконання Мінських домовленостей говорили цього тижня і в Москві. Хто взяв участь у цих перемовах? Далі в нашому матеріалі.

Уперше за шість років депутати Верховної Ради взяли участь у засіданні Державної Думи. Це частина програми візиту делегації "Опозиційної платформи - За життя" до Москви. Відбулися також і переговори нардепів із представниками російської влади. Головною темою було створення нового майданчика для зустрічей у "нормандському форматі" між парламентарями чотирьох країн-учасниць - України, Німеччини, Франції та Росії.

"Наша работа заключается в том, чтобы сближать позиции сторон. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать новые какие-то варианты. Когда стопорятся следующие, говорить за кого-то мы не будем. Как россияне отнеслись к нашим словам мы посмотрим тоже. Они были довольны, говорили очень хорошие такие комплиментарные вещи", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна Платформа - За життя".

"В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю, для того, чтобы мы с вами сделали все, для того чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "нормандской четверки". И чтобы были выполнены Минские соглашения", - говорить В'ячеслав Володін, голова Держдуми Федеральних Зборів РФ VII скликання.

Створення міжпарламентського виміру "нормандського формату" обговорили і з президентом Росії.

"Конечно, если парламентарии в Украине, России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. Я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится, при поддерже Администрации президента Украины. Мы всегда готовы включиться. И я знаю настрой и французких, и немецких коллег на эту работу" ,- говорить Володимир Путін, президент Російської Федерації.

"Были предложения, как собственно и сегодня, спасибо за это Вячеславу Никифоровичу - на встрече с делегацией Госдумы РФ, о том, чтобы межфракционное депутатское обьединение, созданное в рамках Верховной Рады Украины, преобразовать в межпарламентское обьединение. Т.е, парламенты всех четырех стран, главы государств, которые сегодня и представляют "нормандский формат". Оказать поддержку главам государств в вопросах мирного урегулирования. Потому что, мне кажется, что парламентский потенциал, тем более, если исходить из того, что в Украине Верховная Рада должна принять те законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями - и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию, то помощь наших коллег, и Госдумы, и парламентов Франции и Германии, здесь было бы не просто уместно, она бы была полезной. Убедить наших депутатов о том что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна Платформа - За життя"

Вже у квітні має відбутися чергова зустріч лідерів держав у "нормандському форматі". Запланована і перша загальна зустріч парламентарів на новому майданчику.