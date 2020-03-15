Коронавірус стрімко шириться світом. Люди в різних країнах нарікають на владу. Чим саме незадоволені і як реагують чиновники - розкаже Катерина Кравець.

В Ірані від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 724 людини - найбільше після Китаю та Італії. Лише за останню добу інфікувалися ще тисяча 209 осіб. Загальна кількість заражених нині близько 14 тисяч. Уряд запровадив обмеження на поїздки, особливо на півночі країни, де найбільше інфікованих. У деяких містах запровадили комендантську годину. Карантин у школах та університетах по всій країні продовжили ще на два тижні.

"На жаль, 113 людей, яких ушпиталили цими днями через зараження Covid-19, не змогли подолати хворобу. Водночас понад чотири з половиною тисячі вже одужали, їх виписали з лікарень. Ми закликаємо всіх скасувати поїздки на свято нового року та залишатися вдома".

Утім, не всі дослухаються до міністерських порад - вуличні ринки Тегерана переповнені. Люди готуються до святкування Новрусу - іранського нового року, що розпочнеться 20 березня. Дехто вдається до самолікування. Близько ста людей померли, отруївшись метанолом, після чуток про те, що він нібито допомагає від інфекції. А деякі добровольці взЯлися самотужки дезінфікувати столичні вулиці.

"Ми намагаємося запобігти поширенню коронавірусу в місті. Я та ще кілька моїх друзів збираємося й розпилюємо дезінфекційний засіб просто на вулицях та в громадських місцях. Ми діємо не від імені уряду, робимо це самі, щоб зменшити стрес для місцевих. Адже влада не може дати раду цьому", - говорить Алі Рушані, житель Тегерану.

Критикують за "недостатню ефективність" і уряд Британії. Кількість померлих від Covid-19 у Королівстві сягнула 21-го. Жертвам вірусу - більше 60 років, і всі вони мали хронічні захворювання. Понад дві сотні британських науковців у відкритому листі закликали уряд вжити жорсткіших заходів, щоб зупинити епідемію в країні. У відповідь - у кабінеті міністрів вирішили влаштувати кількамісячний карантин для всіх, кому за 70. Згідно з планом, усім, хто підпадає під цю категорію, заборонять виходити з дому та приймати гостей, а їжу й медикаменти доставлятимуть їм прямо під двері.

"Офіційно рішення про ізоляцію літніх людей буде оголошено найближчими тижнями. Ми маємо ще проконсультуватися з науковцями й визначити із їхньою допомогою найкращий час для запровадження такого карантину. Ми хочемо впевнитися, що такий загальнонаціональний режим працюватиме як слід", - говорить Мет Хенкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії.

А найбільші британські мережі супермаркетів звернулися до покупців із проханням припинити "панічні закупи". У відкритому листі торговці пояснили - якщо хтось купуватиме більше, ніж треба, то інші можуть взагалі залишитися без необхідного. Та закликали діяти відповідально щодо своїх співвітчизників.

Жорсткіші заходи запроваджують в Австрії. В країні інфіковані близько семисот осіб, померла одна людина. Відтепер закривають ресторани, кав'ярні та бари, заборонені публічні зібрання. Закриваються усі спортивні, ігрові та інші майданчики громадського використання. Виходити на вулицю можна буде лише у трьох випадках: у невідкладних справах по роботі, щоб купити продукти чи ліки або для допомоги іншим людям, якщо вони не в змозі зробити це самі. За дотриманням обмежень стежитеме поліція. Порушення режиму каратимуть штрафом від 2 до трьох з половиною тисяч євро.

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" [9]Австрійці мають ізолюватися, тобто обмежити контакти із сусідами по будинку. Залишайтеся вдома, дістанціюйтеся від інших людей, особливо від незнайомих. Усі обмеження, які ми запроваджуємо, необхідні, щоб захистити здоров'я австрійців, зокрема представників старшого покоління". [10]

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[11]Нарікають на своє керівництво у США. В тамтешніх аеропортАх нині черги та хаос - через новІ правила у зв'язку з пандемією коронавірусу. Пасажири американських рейсів, які повертаються з Європи, після розпорядження Білого дому змушені чекати протягом кількох годин, щоб пройти медичне обстеження. Їх розпитують про історію хвороби та перевіряють наявність симптомів. Водночас деякі експерти з охорони здоров'я відзначають, що очікування в переповнених терміналах потенційно може призвести до того, що більша кількість людей заразИться вірусом.