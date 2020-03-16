На президентском около 40 петиций так или иначе связаны с эпидемией коронавируса COVID-19. Украинские предприниматели пытаются достучаться до правительства. Об этом сообщает "Информатор Деньги.

Не успели в стране в связи с карантином отменить работу ТРЦ, заведений общепита и развлекательных комплексов, как там уже появились петиции от "экспертов по всем вопросам".

Требования петиций самые разные. Количество подписантов чаще всего ограничивается создателем.

Авторы требуют "найти и наказать всех виновных в том, что Украина не обеспечена защитой против коронавируса (COVID-19) масками, тестами", "создать государственную комиссии по изучению деятельности биолабораторий США в связи с заявлением представителя МИД КНР Чжао Лицзянь о том, что американские военные занесли коронавирус в Ухань, провести "инвентаризацию всех рынков Украины в связи с "мутацией коронавируса, которая произошла под действием трупного яда вовремя не утилизированных умерших животных на рынке в Ухане" и даже просто "защитить Киев от коронавируса".

Среди панических и конспирологических настроений все же есть здравые предложения, которые озвучивают украинские предприниматели. 13 марта киевлянин Александр Туник создал Петицию №22/088830-еп о введении налоговых каникул для украинского бизнеса, который пострадает от введения карантина.

Он требует ввести налоговые каникулы вследствие пандемии коронавируса и начала мирового экономического кризиса для предприятий сфер деятельности, которые больше всего пострадают от данных событий.

В списке туроператоры, турагенты, DMC, гостиницы и хостелы, сфера культуры и спорта (музеи, театры, стадионы, выставочные центры), а также индустрия развлечений.

Автор считает, что ограничения, введенные Кабинетом Министров и органами местного самоуправления, без соответствующих противовесов будут иметь негативные последствия для стабильности экономики (в т.ч. курса валют), поэтому обязательно следует ввести меры поддержки бизнеса для сдерживания негативного влияния.

Это особенно важно, считает создатель петиции, ведь некоторые меры и рекомендации могут приводить к приостановке операционной деятельности предприятий. В случае целесообразности созвать СНБО по этому вопросу, а также рассмотреть вопрос официального признания на уровне страны этих событий и мероприятий форс-мажорными обстоятельствами (это значительно спросить юридическое решение вопросов в связи с мерами, как Украины, так и других стран-партнеров).

Петицию на утро 16 марта подписали около 3 000 человек.

Какие страны вводят налоговые льготы для бизнеса

В США чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса Дональд Трамп заявил о намерении освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года. Белый дом готовит масштабный план по преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса. Ожидается, что будут сделаны поблажки для людей с неоплачиваемым отпуском по болезни. Кроме того, власти хотят на три месяца отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса.

В Дании дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса.

Австралия собирается принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.

Китай инициирует введение налоговых льгот для защиты экономики от коронавируса. Подоходный налог отменят для медицинских принадлежностей и препаратов, которые приобретаются по безналичному расчету и выдаются сотрудникам в учреждениях и общественных организациях.

От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров. Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.

Врачи и другие участники общенациональной программы по борьбе с заболеванием получат от государства поощрительные премии.

Министерство финансов Великобритании также объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом. Финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.

Правительство Италии на борьбу с экономическими последствиями коронавируса выделит 25 млрд євро. Часть средств направят на поддержку людей, которые временно остаются без работы. Также увеличивается гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Власти обещают компенсации компаниям, которые потеряли более 25% прибыли.

Франция разрешила переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия.

К компаниям, пострадавшим от коронавируса, не будут применяться штрафы за задержки в выполнении госконтрактов. Они также получат отсрочку по уплате налогов и выплатам в социальные фонды. Для граждан тоже есть послабления: оплачиваемый больничный с первого дня получат все родители, чьи дети будут помещены в карантин.

А вот украинские предприниматели могут остаться с финансовыми проблемами один на один.

Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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