Со вторника, 17 марта, в Киеве и других украинских городах прекращает работу метрополитен. Эти меры связанны с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, соответствующее решение приняло правительство.

Также с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные (междугородние и межобластные) пассажирские перевозки в Украине.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений. Призываю всех придерживаться этих норм", - сообщил министр.

Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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