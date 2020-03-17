В Украине закрывают все метрополитены: названа дата [ Редактировать ]
Со вторника, 17 марта, в Киеве и других украинских городах прекращает работу метрополитен. Эти меры связанны с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, соответствующее решение приняло правительство.
Также с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные (междугородние и межобластные) пассажирские перевозки в Украине.
"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений. Призываю всех придерживаться этих норм", - сообщил министр.
Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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