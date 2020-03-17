До 3 квітня припиняють свою роботу метрополітени в Україні. За словами міського голови Києва Володимира Кличка, столичне метро зачиниться для пасажирів сьогодні, 17 березня, о 23:00. Ще раніше зупиниться метрополітен Харкова - з 20 години. А от у Дніпрі метро уже на карантині.

Від самого ранку метрополітен працює у звичному режимі. Перші потяги вирушили зі станцій о 5 годині. Працівники - у захисних масках.

Світлана Кошева, працівник станції метро "Вокзальна":

Работаю, сейчас я работаю в полном режиме.

Однак, пасажирів попереджають - у підземці вводять карантин.

Ганна Ткаченко, начальник станції метро "Вокзальна":

Оповещаем по громкоговорящей связи. Объявляем, что метрополитен будет закрыт с 15:00 сегодняшнего дня до 3 апреля.

У Дніпрі працюють 6 станцій метрополітену. Це єдина гілка підземки завдовжки сім кілометрів. За її допомогою мешканці житлових масивів Комунар та Червоний камінь дістаються до центру міста. Відсьогодні пасажирам доведеться шукати альтернативу.

Юлія Фрідкіс, жителька Дніпра:

Вы понимаете, как - маршрутки, судя по моим внешним возрастным изменениям - так и не будут всегда останавливаться.

Віктор, житель Дніпра:

Придется понимать это, принимать. Ну а что? Другого выхода нет, наверное.

Через вимушене припинення роботи підземки занепокоєні і підприємці, які мають торгові лотки у переході.

Наталія Горожаєва, підприємець:

Во-первых, выплаты - мы полмесяца будем не работать, Это до 3 числа, а там - не известно, как это вирус будет себя чувствовать. А потом, после 3 - и за что нам платить, если мы работать не будем, А за что жить, если это единственное средство существования.

Наразі, ці запитання - риторичні. Чи подовжать карантин після 3 квітня - адміністрація метрополітену повідомить з часом.