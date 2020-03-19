На час карантину всі освітяни мають перейти на дистанційну роботу, нагадують у Міносвіти та науки. Відповідний наказ оприлюднили кілька днів тому. Проте, у соцмережах поширились повідомлення про порушення наказу керівниками навчальних закладів у різних регіонах.

Учителів, яких змушують ходити на роботу, у Міносвіти закликають писати скарги на сайт служби освітнього омбудсмена або на офіційну сторінку у Фейсбуці. А також нагадують, що на час карантину за освітянами зберігається середня заробітна плата.

Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти і науки України: