Карантин в Україні: вчителів змушують ходити на роботу [ Редактировать ]
На час карантину всі освітяни мають перейти на дистанційну роботу, нагадують у Міносвіти та науки. Відповідний наказ оприлюднили кілька днів тому. Проте, у соцмережах поширились повідомлення про порушення наказу керівниками навчальних закладів у різних регіонах.
Учителів, яких змушують ходити на роботу, у Міносвіти закликають писати скарги на сайт служби освітнього омбудсмена або на офіційну сторінку у Фейсбуці. А також нагадують, що на час карантину за освітянами зберігається середня заробітна плата.
Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти і науки України:
Ми направду просимо всіх керівників закладів освіти віднестися з всією відповідальністю до теперішнього періоду не зобов'язувати відвідувати пусті школи, пусті заклади освіти педагогічних працівників. Педагогічні працівники можуть працювати дистанційно можуть комунікувати з учнями з домашніх умов.
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