Японія дочекалася цвіту сакури [ Редактировать ]
У Токіо розквітли сакури. Цього року дерева вбралися ніжно-рожевим цвітом раніше ніж зазвичай - через високу температуру. Уряд уже закликав громадян не організовувати традиційних посиденьок поблизу вишень.
Усе через небезпеку поширення коронавірусу. Дерева обгородили мотузками. Великі фестивалі цвітіння сакур по всій країні скасували. Утім, парки таки залишили відкритими. І охочих насолодитися рожевим цвітом чимало.
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