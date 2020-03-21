Минздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом студентов-медиков [ Редактировать ]
Студентов старших курсов медицинских университетов Украины и интернов могут привлекать к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам", - сказал Ляшко.
Он также отметил, что по статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% людей, зараженных коронавирусом, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, "где им нужно оказывать высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь".
К слову, власти Италии решили привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавируса в стране.
Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 41 человека. Два новых случая инфицирования зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.
Также мы писали о том, что в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус.
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