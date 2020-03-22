Обращение партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" к украинскому народу и действующей власти [ Редактировать ]
Уважаемые сограждане!
Украина стоит на пороге масштабной эпидемии COVID-19, которая уже не первый месяц уносит тысячи жизней по всему миру.
В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сёстрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу.
Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии COVID-19.
В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее.
Уже сегодня многие члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики.
Однако нужно сделать намного больше!
Перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях.
Мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны.
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