Як в умовах суворого карантину працюватиме банківська система? Нацбанк України звернувся до всіх фін-установ країни, щоб ті забезпечили безперебійну роботу центральних офісів та налагодили дистанційні канали обслуговування громадян. Щоб не наражати працівників та клієнтів на небезпеку, банки мають максимально перевести всі операції в онлайн-канали.

Банкомати повинні бути підкріплені готівкою. Однак банкіри просять мінімізувати контакти з грішми, які потенційно можути бути носієм вірусу. Фінустанови можуть самостійно визначати та змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій з урахуванням обставин та навантаження. А ще закривати неключові відділення, скорочувати час роботи та встановлювати години обслуговування літніх людей. На період карантину банкам заборонено нараховувати та стягувати пеню за несвоєчасно сплачену "комуналку" та споживчі кредити. У Нацбанку розповіли, як боротимуться з коронавірусом на банкнотах.

Віталій Брик директор центрального сховища НБУ: