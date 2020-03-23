Коронавірус на банкнотах: банкіри просять мінімізувати контакти з грішми [ Редактировать ]
Як в умовах суворого карантину працюватиме банківська система? Нацбанк України звернувся до всіх фін-установ країни, щоб ті забезпечили безперебійну роботу центральних офісів та налагодили дистанційні канали обслуговування громадян. Щоб не наражати працівників та клієнтів на небезпеку, банки мають максимально перевести всі операції в онлайн-канали.
Банкомати повинні бути підкріплені готівкою. Однак банкіри просять мінімізувати контакти з грішми, які потенційно можути бути носієм вірусу. Фінустанови можуть самостійно визначати та змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій з урахуванням обставин та навантаження. А ще закривати неключові відділення, скорочувати час роботи та встановлювати години обслуговування літніх людей. На період карантину банкам заборонено нараховувати та стягувати пеню за несвоєчасно сплачену "комуналку" та споживчі кредити. У Нацбанку розповіли, як боротимуться з коронавірусом на банкнотах.
Віталій Брик директор центрального сховища НБУ:
Цей процес пакування передбачає проходження пачки банкнот через термотунель. В термотунелі підтримується температура мінімум 160 градусів. Це додатковий шок для тих вірусів і ніфекцій, які потенційно можуть не витримати термообробку. Разом з тим ми знаємо, що цей вірус не збарігається на поверхні впродовж карантину, тобто карантин в 14 днів мінімізує ризик повернення вірусних банкнот в обіг.
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