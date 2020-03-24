Министерство здравоохранения Украины распорядилось на время карантина приостановить все плановые хирургические операции и госпитализацию пациентов в рамках подготовки больниц к приему зараженных коронавирусом. Это предусматривает приказ Минздрава №698.

Документ предусматривает следующие причины для неотложных и срочных операций, а также госпитализации на период карантина: