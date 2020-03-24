Минздрав запретил проводить плановые хирургические операции [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины распорядилось на время карантина приостановить все плановые хирургические операции и госпитализацию пациентов в рамках подготовки больниц к приему зараженных коронавирусом. Это предусматривает приказ Минздрава №698.
Документ предусматривает следующие причины для неотложных и срочных операций, а также госпитализации на период карантина:
- оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановые операции, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.
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