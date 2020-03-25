Офіс Генерального прокурора оголосив першу підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів при будівництві футбольних полів в Україні, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.



Так, минулої п’ятниці, 20 березня, було спрямовано повідомлення про підозру директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Бондаренко Андрію Володимировичу, який також є Головою Івано-Франківської обласної асоціації футболу.



Наразі Бондаренко А.В. підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цих статей, йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Сьогодні слідство та прокуратура звернулись до суду з клопотанням про обрання Бондаренко А.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, що під час реалізації ініційованої Українською асоціацією футболу бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України", на фінансування якої у 2017-2018 роках було без належних розрахунків та економічних обґрунтувань спрямовано 1,25 млрд. грн. з державного та місцевих бюджетів на будівництво (реконструкцію) 760 футбольних полів. ТОВ "ФФУ Продакшн", власником якого є УАФ, було без тендеру обрано підрядником будівництва 66 міні-футбольних майданчиків у м. Києві та отримало від комунального підприємства-замовника КП "Житло сервіс" 100% передоплату за рахунок коштів бюджетної програми.



Комплексною судовою експертизою у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами виконання будівельних робіт директор ТОВ "ФФУ Продакшн" склав первинну звітну документацію, яка містить умисно завищену на 34% вартість штучного покриття, використаного при будівництві (реконструкції) 66 футбольних майданчиків, внаслідок чого очолюване ним дочірнє підприємство УАФ незаконно заволоділо коштами державному бюджету та бюджету м. Києва в сумі 9 420 449,28 грн. лише на завищенні вартості штучного покриття.



Слідство ще працює над встановленням загального обсягу шкоди, завданої державному та місцевим бюджетам при будівництві 760 футбольних майданчиків по всій Україні, та інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.