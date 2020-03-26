Мінохорони здоров'я підтвердило смерті п'яти українців від коронавірусу [ Редактировать ]
156 українців інфіковані коронавірусом - це ранкові дані Міністерства охорони здоров'я. За добу медики виявили 43 нові випадки зараження.
Від ускладнень хвороби напередодні померли двоє людей: у Тернополі - літній чоловік, а в Івано-Франківській області жінка. Обоє довго займалися самолікуванням і надто пізно звернулися до лікарів.
Таким чином, на сьогодні в Україні п'ять летальних випадків через COVID-19. Також вперше інфікування коронавірусом виявили на Волині, Сумщині, Херсонщині, Луганщині та Запоріжжі. Загалом хворобу підтвердили в 15 областях.
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