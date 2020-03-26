156 українців інфіковані коронавірусом - це ранкові дані Міністерства охорони здоров'я. За добу медики виявили 43 нові випадки зараження.

Від ускладнень хвороби напередодні померли двоє людей: у Тернополі - літній чоловік, а в Івано-Франківській області жінка. Обоє довго займалися самолікуванням і надто пізно звернулися до лікарів.

Таким чином, на сьогодні в Україні п'ять летальних випадків через COVID-19. Також вперше інфікування коронавірусом виявили на Волині, Сумщині, Херсонщині, Луганщині та Запоріжжі. Загалом хворобу підтвердили в 15 областях.