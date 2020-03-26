На въезде в Сумы установят контрольно-пропускные пункты для регулирования движения автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской горадминистрации.

По их словам, на сессии решено развернуть на подъездах к городу КПП, подключить их к электропитанию, обеспечить средствами индивидуальной защиты и лазерными измерителями температуры.

Отмечается, что на территории КПП будут круглосуточно дежурить работники полиции, медики и спасатели.

Также будут произведены проверки документов у въезжающих, опрос их про недавние путешествия за границей, а граждан с признаками ОРВИ будут госпитализировать для дальнейшего наблюдения.

Ранее стало известно, что в Киеве полностью останавливается общественный транспорт. Пускать людей в автобусы будут только по пропускам.