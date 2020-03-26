Карантин в Сумах: в город ограничивают въезд и выезд [ Редактировать ]
На въезде в Сумы установят контрольно-пропускные пункты для регулирования движения автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской горадминистрации.
По их словам, на сессии решено развернуть на подъездах к городу КПП, подключить их к электропитанию, обеспечить средствами индивидуальной защиты и лазерными измерителями температуры.
Отмечается, что на территории КПП будут круглосуточно дежурить работники полиции, медики и спасатели.
Также будут произведены проверки документов у въезжающих, опрос их про недавние путешествия за границей, а граждан с признаками ОРВИ будут госпитализировать для дальнейшего наблюдения.
Ранее стало известно, что в Киеве полностью останавливается общественный транспорт. Пускать людей в автобусы будут только по пропускам.
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