Антикризовий план від "Опозиційної платформи - За життя"

Заходи, до яких вдається влада не враховують всю тяжкість стану в якому опинилася країна, - про це заявили в партії "Опозиційна платформа - За життя".

Текст офіційного звернення оприлюднено на сайті політсили. В повідомлені сказано, що партія постійно пропонує владі допомогу на шляху до подолання вірусу Covid-19. Однак, у владних кабінетах пропозиції опозиціонерів ігнорують.

Розуміючи свою відповідальність, в "Опозиційній платформі - За життя" розробили комплексний антикризовий план, в якому пропонується, зокрема, зупинити медичну реформу, надати медичну допомогу усім громадянам, незалежно від того, підписана в них декларація з лікарем, чи ні, та встановити доплату медикам у розмірі 300 відсотків від зарплатні.

План має стати базою для Кабінету Міністрів на шляху до подолання епідемії і не допущення національної катастрофи. Заява партії адресована безпосередньо до президента України Володимира Зеленського.