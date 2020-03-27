У 21-й інфекційній лікарні Дніпра йде налаштування апаратів ШВЛ, які місто придбало власним коштом. Роботи фахівці завершать уже завтра і одразу лікарі зможуть надавати невідкладну допомогу хворим на COVID-19.

"До нашого закладу привезли велику партію того, що необхідно відділенню інтенсивної терапії для лікування коронавірусних хворих. Це 20 апаратів штучної вентиляції легенів: з них 15 стаціонарних і 5 портативних. Також нам привезли 26 моніторів пацієнта", - розповів генеральний директор інфекційної лікарні № 21 Микола Турчин.

Зазначимо, що про поставку ще одних апаратів штучної вентиляції легень сьогодні повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Ще 15 апаратів ШВЛ, а також 30 кисневих концентраторів і портативний рентген місто отримає вже на початку квітня. Це – необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні на COVID-19", - написав міський голова.

Нагадаємо, що на придбання устаткування, зокрема і засобів захисту, за ініціативою мера Бориса Філатова Дніпро виділив 98 мільйонів гривень. Це лише на 2 мільйони менше, ніж передбачив уряд для всієї країни.