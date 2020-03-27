В Виннице коронавирус нашли у пяти акушерок роддома [ Редактировать ]
В Винницкой области заражение коронавирусом подтверждено у девяти человек. Среди них один ребенок, семь жителей Винницы, один житель Винницкого района и одного жителя Ладыжина. Образцы материалов еще от шести человек исследуются. Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, передает пресс-служба Винницкой ОДА.
Губернатор отметил, что информация о пациентах является конфиденциальной, а ее распространение без согласия владельцев запрещено.
В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что среди инфицированных винничан – 32-летний мужчина, вернувшийся из путешествия по нескольким странам Европы, 42-летняя женщина, контактировавшая со знакомыми, приехавшими из Польши, и ее 5-летний племянник.
В свою очередь эта женщина успела заразить четверых своих коллег - четырех женщин в возрасте 30-60 лет. Ужас в том, что все они работают в акушерском корпусе роддома №2.
"Сейчас определены контактные лица, самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором", - рассказал глава Винницкой ОДА Владислав Скальский.
Зараженные акушерки контактировали с женщинами, которые находились роддоме №2. Медучреждение пришлось закрыть на карантин.
"Многие инсинуации есть, что во втором роддоме взяли все исследования и отобрали все пробы только у работников, а у рожениц – нет. Это неправда. Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин, там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор биологического материала для исследования пациентов и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса", - заявил директор департамента здравоохранения Винницкого горсовета Александр Шиш.
Чиновник добавил, что все медики роддома, которые находились за пределами медучереждения, сейчас находятся на самоизоляции.
по теме
Кличко начнет "коронавирусную" проверку медицинских учреждений
Мэр Киева будет проверять больницы на готовность к приему зараженных коронавирусом граждан
У игрока сборной Украины обнаружили коронавирус
Баскетболист находится в Александровской больнице
Без маски не заходить: водитель и кондуктор выкинули пенсионера из троллейбуса (видео)
Люди осудили экипаж транспорта за жестокое обращение с пожилыми людьми
Срок за личное пространство: в Сингапуре ужесточили каранти
Властями предусмотрено тюремное заключение до полугода
Карантин в Мексике: животные ходят за продуктами
Собака принесла хозяину заказанные чипсы