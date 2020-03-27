В Винницкой области заражение коронавирусом подтверждено у девяти человек. Среди них один ребенок, семь жителей Винницы, один житель Винницкого района и одного жителя Ладыжина. Образцы материалов еще от шести человек исследуются. Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, передает пресс-служба Винницкой ОДА.

Губернатор отметил, что информация о пациентах является конфиденциальной, а ее распространение без согласия владельцев запрещено.

В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что среди инфицированных винничан – 32-летний мужчина, вернувшийся из путешествия по нескольким странам Европы, 42-летняя женщина, контактировавшая со знакомыми, приехавшими из Польши, и ее 5-летний племянник.

В свою очередь эта женщина успела заразить четверых своих коллег - четырех женщин в возрасте 30-60 лет. Ужас в том, что все они работают в акушерском корпусе роддома №2.

"Сейчас определены контактные лица, самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором", - рассказал глава Винницкой ОДА Владислав Скальский.

Зараженные акушерки контактировали с женщинами, которые находились роддоме №2. Медучреждение пришлось закрыть на карантин.

"Многие инсинуации есть, что во втором роддоме взяли все исследования и отобрали все пробы только у работников, а у рожениц – нет. Это неправда. Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин, там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор биологического материала для исследования пациентов и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса", - заявил директор департамента здравоохранения Винницкого горсовета Александр Шиш.

Чиновник добавил, что все медики роддома, которые находились за пределами медучереждения, сейчас находятся на самоизоляции.