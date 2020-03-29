Куди поділося золото з американських банків? Для чого Борису Джонсону 30 мільйонів поштових конвертів? Та де до поліцейської уніформи додали шолом з шипами коронавірусу? Про це та інше далі у нашому огляді.

Коронавірусна паніка спричинила дефіцит золота в США. Через обвал на біржах інвестори кинулися скуповувати перевірені тисячоліттями активи. Але злитків та монет у вільному продажі бракує. Деякі дилери, які спеціалізуються на коштовних металах, навіть закрилися. Банкіри з Волл-стріт звернулися по допомогу до Королівського канадського монетного двору. Там зростання світового попиту на золото вже назвали безпрецедентним.

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Британський прем'єр розішле листи з попередженням про необхідність дотримуватися карантину усім жителям королівства. Застереження від Бориса Джонсона мають надійти у 30 мільйонів домогосподарств. "Ми знаємо, що покращенню ситуації передуватиме погіршення. І що більше людей дотримуватимуться правил, то більше життів буде врятовано" - йдеться в посланні. Сам глава уряду, чий тест на коронавірус виявився позитивним, самоізолювався на Даунінг-стріт. Перебіг своєї хвороби політик називає легким. Загалом у країні зафіксовано близько 20 тисяч інфікувань, більше тисячі двохсот людей померли. Пік епідемії прогнозують за кілька тижнів.

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Закриття розважальних закладів по всьому світу відродило підзабуті автокінотеатри. Стомлені вимушеною ізоляцією люди кинулися до майданчиків, де можна переглянути стрічку із салону власного авто, що цілком відповідає правилам карантину. Щоправда на прем'єру у такий спосіб сходити не вдасться, та все одно - хоч якесь дозвілля.

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Полійцеський у шоломі-коронавірусі. Індійські копи креативно поставилися до новjго обов'язку інформувати населення про важливість дотримання карантину. Тож і випустили на вулицю добре помітного офіцера в головному уборі з характерними для Covid-19 шипами. У поліції кажуть - такий підхід не тільки активно привертає увагу людей, а й викликає усмішку. А це надто необхідно у нинішні складні часи.