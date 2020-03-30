Принудительный глобальный карантин заставил многих найти себе домашние развлечения.

Работа на дому мало контролируется начальством, поэтому многие пользователи домашних компьютеров окунулись в мир видеоигр.

Геймеры увидели в карантине открывшуюся возможность пройти старые видеоигры, которые были заброшены по ряду причин, связанных с работой или учебой.

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По данным компании Verizon, в последнее время люди стали больше играть: в пиковые часы активность геймеров в цифровом магазине Steam поднялась на 75%. Об этом сообщает hollywoodreporter.

Статистика собрана на основе пользователей из США, однако наверняка аналогичный рост можно наблюдать и во всем мире. Показатели стриминга (демонстрация игрового процесса в интернет) тоже поползли вверх и увеличились на 12%.

В целом в США за последнее время на 20% вырос общий интернет-траффик — таков результат перехода на удаленную работу и онлайн-обучение.

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По данным StreamElements и Arsenal.gg, увеличилось и число просмотров: прирост количества зрителей в Twitch — 10%, а в YouTube Gaming — 15%.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в игре Plague Inc. появится режим спасения человечества от коронавируса. В то же время игру Doom Eternal взломали в первый день выхода.