На Донбасі зафіксували вісім обстрілів на добу [ Редактировать ]
Вісім обстрілів українських позицій зафіксовано на Донбасі минулої доби. Російські найманці застосували заборонені міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Березового, Старогнатівки, Тарамчука, Авдіївки, Луганського та Гладосового. Минулося без втрат серед українських військових.
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