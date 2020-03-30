Військових на Донбасі вибірково перевіряють на COVID-19

Захворювань чи підозр на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил за попередню добу не виявлено. У частинах та підрозділах вибірково перевіряють на COVID-19 тих посадовців, які найбільше контактують з іншими людьми