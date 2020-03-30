Порожні міста, голодні бунти та мільйони безробітних: пандемія коронавірусу шириться світом [ Редактировать ]
Антирекорди в Іспанії та Італії. За останню добу в цих країнах смерть від коронавірусу забрала більше восьми сотень людей. Карантин збираються продовжити, але подекуди - з'являється соціальне невдоволення. Чому - розкаже Анна Філь.
Незвично спорожнілий Мадрид. На вулицях тільки поліцейські та комунальники. Столичний регіон - центр епідемії в Іспанії. Тут понад 20 тисяч інфікованих, чверть від усіх хворих в країні.
Минулого тижня запрацював тимчасовий морг на льодовій арені в Мадриді. Нині облаштовують ще один в покинутій будівлі аеропорту. За останню добу Іспанія побила новий рекорд смертності - понад вісім сотень загиблих. І це ще не пік епідемії, наголошують медики. Аби дати час лікарням підготуватися, уряд посилює карантинні заходи.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
Працівники підприємств не критично важливих галузей, я повторюю - не критично важливих, повинні залишатися вдома протягом наступних двох тижнів.
Зарплати робітникам збережуть, та пропущені дні доведеться відпрацювати згодом.
Немає покращення і в Італії. Росте число інфікованих і напруга в суспільстві. Приміром, жителі Палермо погрожували брати супермаркети штурмом. Кажуть, що вже не мають за що купувати їжу. Тепер крамниці патрулює поліція, прем'єр пообіцяв державну допомогу малозабезпеченим.
Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:
Ми виділяємо 400 мільйонів євро, які розподілятимуть між муніципалітетами. Частина з цих коштів піде на талони, за які можна буде придбати товари першої необхідності і продукти.
Критична ситуація і в Індії. Сотні тисяч людей заполонили автостанції і вокзали у великих містах. Це жителі сусідніх сіл, які втратили роботу через карантин. Вони залишилися і без заробітку, і без даху над головою.
Лаллі Деві, безробітний:
Компанія, де я працював, зупинилася на три місяці. Власник житла дізнався про це і виставив за двері, мовляв нам не буде чим платити. Ми з усією родиною тепер не можемо поїхати на батьківщину, бо ж транспорт теж не працює.
Натомість Китай повертається до звичного життя. В уряді заявили - поширення COVID-19 всередині країни вдалося зупинити. Після двомісячної перерви відновлюють авіасполучення з провінцією Хубей, звідти почав ширитися вірус. Зняли обмеження на в'їзд і виїзд для наземного транспорту.
Виняток поки що тільки столиця регіону Ухань. Місто відкрите лише на в'їзд. На дорогах залишаються барикади, мешканців тестують в експрес-пунктах, які є в кожному районі. Головне завдання для Пекіна нині не допустити повторного спалаху епідемії.
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