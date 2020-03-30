Відчай, як симптом пандемії. У Німеччині скоїв самогубство міністр фінансів землі Гессен. Чому політик пішов на такий крок, і як борються із вірусом у країні? - розкаже Тетяна Логунова.

Самогубство міністра фінансів Гессену шокувало Німеччину. Тіло знаного і авторитетного політика знайшли в неділю на залізничній колії біля міста Гохгайм. Того ж вечора загибель члена уряду підтвердив і прем'єр землі. Під час промови Фолькер Буф'є ледь стримував сльози.

Фолькер Буф'є, прем'єр землі Гессен:

Ми шоковані, приголомшені, нам дуже боляче. Висловлюємо співчуття родині пана Шефера, його дружині й дітям. Наша земля втратила людину, яка 20 років самовіддано і успішно працювала для її блага.

Відомо, що Томас Шефер залишив лист, в якому пояснив, чому вирішив піти з життя. Зміст його поліція не оприлюднює. Втім колеги загиблого міністра натякають - він вкоротив собі віку через відчай, викликаний епідемією коронавірусу.

Фолькер Буф'є, прем'єр землі Гессен:

Він працював і вдень і вночі, щоб упоратися з фінансовими наслідками цієї кризи. Ми виходимо з того, що він дуже хвилювався, чи вдасться йому виправдати очікування людей, надати їм необхідну фінансову допомогу. Це дуже його гнітило і він не знайшов іншого виходу.

Співчуття родичам і друзям загиблого вислови й усі німецькі політики. Включно з канцлеркою Ангелою Меркель.

Зберігати спокій і не впадати в паніку людей просять німецькі лікарі. А ще закликають звертатися до медиків не тільки з симптомами коронавірусу, а й у випадку інших серйозних проблем зі здоров'ям. Як-то, інфаркт чи інсульт. Статистика останніх тижнів показала різке зниження кількості подібних госпіталізацій. І лікарі припускають, що хворі просто не викликають швидкої. Оскільки бояться потрапити в медзаклад і підхопити там Covid-19.

Незважаючи на велику кількість інфікованих, а їх більше як шістдесят тисяч, ситуація у лікарнях Німеччини поки що більш-менш спокійна. Утім, медики не відкидають, що з піком пандемії не впорається і їхня системи охорони здоров'я. Є й ще одна проблема - ресурси медзакладів різняться залежно від регіону. Тож експерти пропонують розподіляти хворих на коронавірус централізовано по всій Німеччині. Щоб лікарні у тій чи іншій землі не опинилися на межі колапсу.

Будують і нові, так звані "польові лікарні". У Берліні на території виставкового центру розпочали облаштовувати госпіталь, розрахований на тисячу пацієнтів. Планують, що він почне роботу наприкінці квітня.

У містах поменше хворих у разі необхідності розміщуватимуть у спортивних залах. У Мендені, наприклад, уже розставили тапчани.

Себастіан Арльт, представник адміністрації міста Менден:

Якщо у нас буде така ситуація, як в Італії чи Іспанії, і у лікарнях не вистачатиме місць, тут хворих можна лікувати тут. А поки все нормально, плануємо утримувати в цьомУ приміщенні людей, які порушують правила карантину і наражають на небезпеку інших.

Поки що всі тапчани вільні. Злісних порушників карантину в Мендені не знайшли.