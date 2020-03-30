Велика Британія готується до шести місяців карантину. У країні облаштовують нові лікарні та мобілізують тисячі медиків.

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3D-принтери по всій Великій Британії працюють безперервно. Власники цих машин об'єдналися, щоби допомогти медикам. У країні не вистачає захисних щитів для обличчя. Тепер базові деталі для них - обруч і тримач - виготовляють завдяки тривимірному друку.

Себ Лі-Делайл, власник 3D-принтера:

Тисячі людей виявили бажання виконувати цю роботу. Це дуже швидкий і малозатратний спосіб отримати захисні засоби для працівників нашої галузі охорони здоров'я.

Щойно деталі готові, їх відправляють збирати. По країні вже організували кілька таких центрів. Один із них у королівському монетному дворі. Частина працівників перепрофілювалася, тепер лагодитимуть захисні щити. Готовий виріб тут же відсилають у лікарні на передову.

Попит на захисні маски у Сполученому Королівстві чималий. Особливо зараз, коли на роботу виходить 20 тисяч колишніх медиків. Усі вони відгукнулися на заклик уряду допомогти в боротьбі з коронавірусом.

Також на допомогу лікарям запрошують працівників авіакомпаній. Адже і пілоти, і стюардеси навчені надавати першу допомогу. Тим паче, що більшість із них зараз - у неоплачуваних відпустках.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Дякую усім, хто зараз повертається у систему охорони здоров'я, - ще й так масово. Це просто надзвичайно. І звісно, вдячний семистам п'ятдесяти тисячам волонтерів, які допомагатимуть нам у цей час кризи. Коронавірус довів, що існує така річ, як громадськість. Тому дякую усім вам.

Свої офіційні заяви прем'єр Джонсон тепер сам записує на мобільний телефон. Адже з п'ятниці перебуває у ізоляції через Covid-19. Його недуга немає ускладнень і він продовжує очолювати уряд із дому. Так само віддалено працює і міністр охорони здоров'я країни. Метт Генкок теж підхопив коронавірус.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

На щастя, мої симптоми дуже легкі, тому я здатний продовжувати роботу, координуючи спільну відповідь країни на цю епідемію.

А 71-річний принц Чарльз уже одужав від Covid-19. Його Високість у доброму здоров'ї повернувся із тижневої самоізоляції. І дружина принца Камілла, і мати - королева Єлизавета - уникли ураження коронавірусом.

У британському уряді попереджають, карантин може тривати пів року та навіть довше. Але щомісяця обмежувальні заходи переглядатимуть і коригуватимуть. А вже за два тижні влада сподівається побачити ефект від ізолювання.