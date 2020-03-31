В Киеве вспыхнула больница [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, 17. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как оказалось, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы. Сразу же спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара.
В 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 - ликвидировать.
Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжение в больнице было восстановлено. Жертв и пострадавших нет.
Ранее мы писали о том, что в квартире с детьми вспыхнул пожар.
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