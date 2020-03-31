Обмеження пересування, дезінфекція вулиць та під"їздів. Як намагаються зупинити вірус у різних регіонах країни? Розкажуть наші кореспонденти.

У райцентрі Кам'янка на Черкащині найбільше хворих по області. Саме тому на всіх виїздах у місто блокпости. Рух дозволений лише вдень, в усіх без винятків міряють температуру. Водії такі заходи безпеки підтримують.

Позитивно, тільки такі заходи можуть забезпечити здоров'я населення.

На блокпосту також роздають інформаційні листівки з порадами, як вберегтись від інфекції. У разі ж виявлення людей із симптомами, схожими на зараження коронавірусом, медпрацівник фіксує їхні особисті дані.

Ірина Гирич, медична сестра Кам'янського центру ПМСД:

Хто контактуючий питали. Контактували, не контактували - записували в журнал і повідомляємо сімейного лікаря.

Аби хоч якось запобігти поширенню вірусу, в Черкасах рятувальники від учора почали обробляти вулиці та місця загального користування розчином хлору.

А от у Харкові дезінфікують під'їзди. Ця бригада з 8 ранку обробила вже 50 під'їздів. Спеціальний розчин для розпилювання, кажуть, ані людям, ані тваринам не зашкодить.

Владислав Чатченко, начальник відділу дезінфекції КП "Жилкомсервіс":

Особое внимание уделяется перилам, ручкам, кнопкам, то, что люди касаются.

Ярослав Саган, начальник відділу обслуговування житлового фонду КП "Жилкомсервіс":

Этот раствор очень эффективно убивает бактерии, микроорганизмы, в том числе, и вирусы разного рода. Одно из лучших средств на сегодняшний день.

На день оброблятимуть до 400 під'їздів. Після проведення дезінфекції в усіх будинках, процедуру повторюватимуть. Тож кожен під'їзд у місті оброблятиметься із інтервалом у два тижні. Містян просять і самим слідкувати за чистотою. Мити підлогу біля своїх квартир можна будь-яким засобом.

У Чернівцях, аби уникнути розповсюдження інфекції, жителям пропонують відмовитися від готівкових коштів. Встановити банківські термінали рекомендують і в магазинах.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Не обов'язково має бути банківський термінал, є інші можливості за допомогою смартфонів, то це означає, що людина не зможе нічого придбати. Що їй треба буде пішки йти через пів міста, шукати банкомат. Ми будемо, точно можу сказати, наполегливо рекомендувати таким магазинам, особливо, периферія, і допомагати їм, зробити можливість людям оплачувати товари карткою.

У Запоріжжі коронавірус діагностували в одного з депутатів обласної Ради та безпосередньо її очільника - Григорія Самардака. Напередодні обласні і міські чиновники проводили засідання регіонального антикризового штабу. Де контактували з інфікованими. Відтак у будівлі Запорізької облради проведуть дезінфекцію.