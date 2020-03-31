В Україні одужали вісім хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Почнемо із останньої статистики від МОЗу. В Україні станом на 10.00 ранку зафіксовано 549 випадків інфікування COVID-19. Майже 70 осіб виявлено за останню добу, найбільше - у Тернопільській та Чернівецькій областях.
Як зазначили у міністерстві, найчастіше недуга вражає людей вікової категорії - від 30 до 55 років. На цей час від коронавірусу в країні померли 13 українців.
Восьмеро одужали, серед них двоє дітей - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.
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