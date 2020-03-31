Найчастіше недуга вражає людей вікової категорії - від 30 до 55 років

Почнемо із останньої статистики від МОЗу. В Україні станом на 10.00 ранку зафіксовано 549 випадків інфікування COVID-19. Майже 70 осіб виявлено за останню добу, найбільше - у Тернопільській та Чернівецькій областях.

Як зазначили у міністерстві, найчастіше недуга вражає людей вікової категорії - від 30 до 55 років. На цей час від коронавірусу в країні померли 13 українців.

Восьмеро одужали, серед них двоє дітей - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.