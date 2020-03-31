Китайський коронавірус: ситуація у світі [ Редактировать ]
Більш як сто шістдесят тисяч осіб у світі одужали від коронавірусної інфекції. Загальна кількість підтверджених випадків зараження - майже вісімсот тисяч. Близько тридцяти восьми тисяч людей - померли.
Перші за кількістю жертв недуги - Італія та Іспанія. Водночас там звітують про зменшення нових випадків захворювання. У США кількість інфікованих, навпаки, зростає - за добу понад двадцять тисяч діагнозів. Британські авіалінії, через закриття кордонів, скасовують усі рейси до та з аеропорту "Гетвік",- другого найбільшого у Лондоні.
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