Більш як сто шістдесят тисяч осіб у світі одужали від коронавірусної інфекції. Загальна кількість підтверджених випадків зараження - майже вісімсот тисяч. Близько тридцяти восьми тисяч людей - померли.

Перші за кількістю жертв недуги - Італія та Іспанія. Водночас там звітують про зменшення нових випадків захворювання. У США кількість інфікованих, навпаки, зростає - за добу понад двадцять тисяч діагнозів. Британські авіалінії, через закриття кордонів, скасовують усі рейси до та з аеропорту "Гетвік",- другого найбільшого у Лондоні.