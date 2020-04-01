Українцям із коронавірусом дозволили виходити до аптеки чи в магазин [ Редактировать ]
Українцям з підтвердженим коронавірусом та контактним особам, які перебувають на самоізоляції, дозволили у невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини.
Відповідну постанову опублікували на урядовому порталі. При цьому вони мають використовувати засоби індивідуального захисту та дотримувати дистанції не менше ніж у півтора метра.
Термін самоізоляції хворого та контактних осіб визначає лікар.
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