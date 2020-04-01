Українцям з підтвердженим коронавірусом та контактним особам, які перебувають на самоізоляції, дозволили у невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини.

Відповідну постанову опублікували на урядовому порталі. При цьому вони мають використовувати засоби індивідуального захисту та дотримувати дистанції не менше ніж у півтора метра.

Термін самоізоляції хворого та контактних осіб визначає лікар.