Понад 60 українців втекли від обсервації з готелю у центрі Києва [ Редактировать ]
У Києві, з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 60 осіб, - цю інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, МВС не може утримувати людей силою через законодавчі прогалини. Хоча за порушення карантинних умов передбачені штрафи до 17 тисяч гривень. Поліція вже склала понад 50 протоколів проти тих, хто порушив режим обсервації, тобто самоізоляції. А ось втікачам з готелю, якщо вони зарАзять оточуючих, може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
На сегодняшний момент наша позиция четкая: МВС не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мі предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации.
По тем гражданам, которые были временно размещены в отеле "Козацкий" и в санатории "Пуще-Водицы" - сегодня и завтра будут сделаны тесты, которые дают достаточно высокую степень определить, и после этого они будут отпущены домой, и дальше обязаны будут продолжать находится дома.
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