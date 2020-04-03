Звернулись до президента по допомогу. Медики міста Монастириська, що на Тернопілщіні, опинилися в осередку поширення коронавірусу в регіоні. Медпрацівники заявили, з інфекцією змушені боротися просто голими руками. Про що просять керівництво держави і яка зараз ситуація у цьому містечку? - все з'ясували мої колеги.

Ми просимо допомоги і підтримки. Ми не може справитися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски, костюми, тести, ліки. Ми в розпачі рукавичок, респіраторів, захисних костюмів катастрофічно мало. Звертаємось до президента України, до міністра Охорони здоровя - допоможіть Монастириську.

Це звернення записали медики Монастириська спільно із волонтерами. За кілька днів відео в інтернеті переглянули тисячі користувачів.

Світлана Безділь, волонтерка, жителька Монастириського району:

Влада нас не чує. Більше того вона звітує про якісь показники, про готовність про забезпеченість, про контроль. Дуже нас здивувала інформація на сайті МОЗу. У нас зазначається пять апаратів ШВЛ, акцентую вже є в наявності не коли їх придбають. І 55 інфекційних ліжкомість. Звідки інфекційні ліжкомісця, якшо інфекційна лікарня не функціонує на території району понад 4 роки. Про яку забезпеченість вони звітують.

В брехні і замовчуванні реальної картини звинуватили обласних чиновників і медики сусіднього Козівського району. Вони теж відкрито звернулися до влади в соцмережах. Кажуть - матеріальне оснащення їхніх лікарень катастрофічне. Засобів захисту залишилось всього на один-два дні. Схожа ситуація і в інших районах. Зі ста одинадцяти хворих на коронавірус на Тернопільщині - 83 нині саме в Монастириському районі. І майже половина інфікованих - медичні працівники. Іван Ожогань - з ним ми зв'язалися по телефону - працює фельдшером на швидкій в місцевій лікарні. Саме його бригада виїжджає на всі виклики із симптомами коронавірусу.

Іван Ожогань, фельдшер Монастириської станції екстреної медичної швидкої допомоги:

Була мала кількість захисник костюмів, маски мали такі прості. Було всього в обріз. І ми от у нас епіцентр ми їздили суто на підозру коронавірусу і ми мали на кожен виклик виїзджати ще тоді в той час в костюмах захисних, але ми ж не знаємо, хто був в контакті, люди не признавалися. Ми мусіли ризикувати.

Із засобами захисту домогли волонтери. Вони ж назбирали кошти і на кілька апарітів штучного дихання. Та тільки після звернення, нарешті в лікарню привезли партію засобів індивідуального захисту - це перша допомога, яку надала область від початку спалаху інфекції, - кажуть місцеві жителі. Почули тернопільских медиків і в столиці. Після їхнього звернення стало відомо, що МОЗ вирішило провести перевірку в Монастириській лікарні. Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Заступник міністра пообіцяв оперативно вирішити проблему, і додав, що з Києва до регіону вже відправили партію захисних костюмів.