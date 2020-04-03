У Китаї вперше заборонили вживати у їжу котів та собак [ Редактировать ]
Вперше у Китаї, у місті Шеньчжень, заборонили вживати у їжу котів та собак. Вето стосуватиметься і спеціально вирощених для цього тварин і спійманих у дикій природі.
Порушників нововведень очікує штраф до 28 тисяч доларів. За даними зоозахисників, щороку в Азії вбивають 30 мільйонів собак заради харчів. Третя частина від цієї кількості припадає на Китай.
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