Вперше у Китаї, у місті Шеньчжень, заборонили вживати у їжу котів та собак. Вето стосуватиметься і спеціально вирощених для цього тварин і спійманих у дикій природі.

Порушників нововведень очікує штраф до 28 тисяч доларів. За даними зоозахисників, щороку в Азії вбивають 30 мільйонів собак заради харчів. Третя частина від цієї кількості припадає на Китай.