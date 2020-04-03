У парламентській опозиції не вірять у те, що земельна реформа все ж запрацює. Кажуть - в цьому питанні останнє слово за Конституційним Судом.

Порушення процедури під час голосування за закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також певні неузгодженості з Конституцією - дозволяють сподіватись, що оскарження земельної реформи в Конституційному суді може бути вдалим. Про це сказав голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

В момент голосования, когда 259 народных депутатов (оценку их деятельности и ответственности их даст украинский народ) проголосовали за этот закон, борьба не закончилась. Закончился только один из этапов борьбы. Мы эту борьбу продолжаем. Мы сегодня ждем подписания этого закона, потому что вряд ли можно надеяться на то, что будет принесено вето президентом. Он уверен в правоте этого решения, а значит, он несет полную ответственность за это решение. И после публикации мы обращаемся в Конституционный суд. Основания у нас для этого есть в достаточной степени.

Не погоджується Медведчук і з аргументом про необхідність ухвалення земельної реформи для продовження співпраці з МВФ.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Если это требование, этот цинизм связаны с тем, что никуда они, то бишь, мы - Украина, не денется, - то мне кажется, что если бы сегодня в стране была профессиональная власть, они бы глубоко разочаровались и ошиблись, потому что власть должна занять позицию реструктуризации долгов. И не просто просьб, а требований по отношению к МВФ - что сегодня мы не можем обуживать эти долги, сегодня мы не можем рассчитывать на помощь новых финансовых программ, в том числе и МВФ, с учетом тех требований, которые они предъявляют. Потому что в этих условиях обострения социальной ситуации в стране в отношении к тому же закону о земле и рынку земли, требовать подобное от власти - это фактически самоубийство для этой власти.

Не додають впевненості і кадрові негаради у команді влади. Медведчук не виключає, що це закінчиться достроковими виборами.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":