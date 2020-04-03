"Опозиційна платформа - За життя" оскаржить земельний закон у Конституційному суді - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
У парламентській опозиції не вірять у те, що земельна реформа все ж запрацює. Кажуть - в цьому питанні останнє слово за Конституційним Судом.
Порушення процедури під час голосування за закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також певні неузгодженості з Конституцією - дозволяють сподіватись, що оскарження земельної реформи в Конституційному суді може бути вдалим. Про це сказав голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" в інтерв'ю чотирьом телеканалам.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
В момент голосования, когда 259 народных депутатов (оценку их деятельности и ответственности их даст украинский народ) проголосовали за этот закон, борьба не закончилась. Закончился только один из этапов борьбы. Мы эту борьбу продолжаем. Мы сегодня ждем подписания этого закона, потому что вряд ли можно надеяться на то, что будет принесено вето президентом. Он уверен в правоте этого решения, а значит, он несет полную ответственность за это решение. И после публикации мы обращаемся в Конституционный суд. Основания у нас для этого есть в достаточной степени.
Не погоджується Медведчук і з аргументом про необхідність ухвалення земельної реформи для продовження співпраці з МВФ.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Если это требование, этот цинизм связаны с тем, что никуда они, то бишь, мы - Украина, не денется, - то мне кажется, что если бы сегодня в стране была профессиональная власть, они бы глубоко разочаровались и ошиблись, потому что власть должна занять позицию реструктуризации долгов. И не просто просьб, а требований по отношению к МВФ - что сегодня мы не можем обуживать эти долги, сегодня мы не можем рассчитывать на помощь новых финансовых программ, в том числе и МВФ, с учетом тех требований, которые они предъявляют. Потому что в этих условиях обострения социальной ситуации в стране в отношении к тому же закону о земле и рынку земли, требовать подобное от власти - это фактически самоубийство для этой власти.
Не додають впевненості і кадрові негаради у команді влади. Медведчук не виключає, що це закінчиться достроковими виборами.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Кадровая политика и чехарда, которая происходит, - это опять-таки, от отсутствия уверенности власти, в первую очередь - уверенности самого президента и уверенности его команды, или тех членов его команды, которые сегодня управляют страной. И поэтому, когда говорят о том, что у самого президента нет опыта управления, - да, это факт. Но когда его нет, этого опыта управления у команды, - то это уже преступление против интересов государства. В условиях коронавируса, в условиях экономического кризиса, причем, к сожалению, надо подозревать, одного из самых страшных кризисов, который был за годы всей независимости и который сегодня может иметь место - не дай Бог в Украине, - власть должна думать. И я уже говорил: если ей не хватает профессионализма, если ей не хватает уверенности, и эту уверенность и профессионализм нельзя конвертировать в конкретные действия, направленные в интересах наших граждан, - она не может оставаться властью. И они должны принимать решения.
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