Україною шириться коронавірусна інфекція [ Редактировать ]
Уже 1308 людей захворіли на COVID-19 в Україні. 37 померли, 28 - одужали.
За минулу добу виявлено 83 нових випадки інфікування. Найбільше хворих на коронавірус у Києві, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Жодного випадку зараження не виявлено лише у Миколаївській області.
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