До речі, у Чернівцях порушників уже масово штрафують, на Закарпатті їх поки що тільки попереджають, а на Львівщині нарешті закриють ринки. Про карантин по-українськи - в матеріалі наших регіональних кореспондентів.

На Буковині жорсткі обмежувальні заходи діють від минулого тижня: при в'їзді в область встановлені спеціальні КПП. Заїжджати дозволяють лише вантажівкам та транзитному транспорту. На вулицях заборонено ходити більш ніж удвох. Правоохоронці щодня проводять рейди.

Правоохоронці вже склали понад 130 адмінпротоколів про порушення карантину, 19 із них за недотримання правил самоізоляції. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Нині в області лабораторно підтверджено 220 випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 17 медиків, правоохоронець і чимало дітей.

В Ужгороді патрульні поки що лише попереджають порушників. Але від завтра вже штрафуватимуть.

"У всіх громадських місцях має бути обов'язково маска. На вас я маю маску, я в магазин одівала маски, або респіратори, це в першу чергу ваше здоров'я".

Від сьогодні також заборонено відвідувати парки, зони відпочинку та спортивні майданчики. Прогулянка біля будинку - тільки в разі вигулу собак.

Умань на Черкащині - на цілковитій ізоляції. Обмежено в'їзд і виїзд - пропускають лише спецтранспорт, ваговози з продуктами та людей з місцевою пропискою. Заходи посилили через смерть сорока восьмирічного хасида. Він 11 березня з родиною приїхав до України з Великої Британії на весілля сина. Помер першого квітня в уманській інфекційній лікарні. У нього, дружини та двох дітей теж виявили COVID-19. Хасид контактував щонайменше з пів сотнею людей. Зараз вони на самоізоляції, очікують результатів тестів.

Дмитро Ляшов, заступник голови Черкаської ОДА:

Встановлене певне коло осіб, які були на цьому весіллі, але вбачаючи, що це було там десь 11 березня то за 14 днів, ми розуміємо, що повинні були бути симптоми у цих людей. Там є проблема, що вони не хочуть звертатись до медичних закладів.

У Львові через порушення карантину зачиняють два продуктові ринки. Їхніх керівників оштрафували за порушення заборони щодо масового скупчення людей. Громадським транспортом за спецпосвідченнями зможуть користуватися лише працівники, які забезпечують життєдіяльність міста. На вулицях поменшало перехожих. Більшість користується масками і дотримується дистанції.