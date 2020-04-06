У Запоріжжі вирішили не відправляти громадський транспорт на карантин [ Редактировать ]
У Запоріжжі сьогодні весь громадський транспорт вийшов на маршрути. Про це повідомив міський голова у Фейсбуці.
Попри рекомендації Кабміну посилити карантинні заходи з шостого квітня, тамтешня влада вирішила не змінювати графік роботи.
Але в транспорті може перебувати одночасно не більше як десять пасажирів - у масках чи респіраторах. Водночас містян закликали не виходити з дому без нагальної потреби.
по теме
Національний заповідник "Хортиця" пропонує віртуальну екскурсію до Запорізької Січі
Експеримент з відео-блогом у Facebook отримав неабиякий успіх: за добу - десятки тисяч переглядів
У Запоріжжі виходить на маршрути весь громадський транспорт
Попри рекомендації Кабміну посилити карантинні заходи з 6 квітня, місцева влада вирішила не змінювати графік роботи автобусів, трамваїв і тролейбусів
В Запоріжжі волонтери розвозять пенсіонерам продуктові набори
Щоб зайве не ризикувати і не виходити з дому, дедалі більше людей замовляють доставку продуктів і решти необхідних речей. Складніше з цим самотнім літнім людям і тим, хто живе в селах
У Вашингтоні запровадили "драконівські" штрафи за порушення карантину
Вулиці, які і без того були напівпорожніми, тепер просто безлюдні - перший день, ніхто не знає, чого чекати і на скільки серйозно поліція контролюватиме виконання наказу
Штрафи за шашлики та відпочинок у парках: українців каратимуть гривнею за порушення карантину
Штраф за шашлики. Киян каратимуть за недотримання вимог карантину. Розмір штрафів від 17 до 34 тисяч гривень. Такі заходи мають намір запровадити і в решті регіонів України