У Запоріжжі сьогодні весь громадський транспорт вийшов на маршрути. Про це повідомив міський голова у Фейсбуці.

Попри рекомендації Кабміну посилити карантинні заходи з шостого квітня, тамтешня влада вирішила не змінювати графік роботи.

Але в транспорті може перебувати одночасно не більше як десять пасажирів - у масках чи респіраторах. Водночас містян закликали не виходити з дому без нагальної потреби.